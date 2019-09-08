Петербуржцы смотрят видеотрансляцию с избирательных участков

Видеотрансляция с петербургских избирательных участков, которую может посмотреть каждый, началась в воскресенье, 8 сентября, за час до старта голосования и продолжится до завершения выборов. Сегодня петербуржцы избирают губернатора и муниципальных депутатов.

Видеотрансляция не запрашивает какой-либо авторизации и продолжится до восьми вечера по местному времени. Оборудованием для трансляции снабдили 1978 избирательных участков, чтобы подключится нужно зайти на сайт https://vibory2019.sats.spb.ru/.