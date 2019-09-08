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11:43   8 Сентября 2019
Россия

Петербуржцы смотрят видеотрансляцию с избирательных участков

Петербуржцы смотрят видеотрансляцию с избирательных участков

Видеотрансляция с петербургских избирательных участков, которую может посмотреть каждый, началась в воскресенье, 8 сентября, за час до старта голосования и продолжится до завершения выборов. Сегодня петербуржцы избирают губернатора и муниципальных депутатов.

Видеотрансляция не запрашивает какой-либо авторизации и продолжится до восьми вечера по местному времени. Оборудованием для трансляции снабдили 1978 избирательных участков, чтобы подключится нужно зайти на сайт https://vibory2019.sats.spb.ru/.

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Автор: Анатолий Кубарев
#выборы #петербург #общество #видеотрансляция

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