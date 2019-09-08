Глава горизбиркома Миненко сообщил о «фейковом» нападение на члена УИК

Информацию о якобы нападении на члена УИК назвал фейком глава петербургского Горизбиркома Виктор Миненко и сообщил, что есть сведения о том, будто «пострадавший» сам инсценировал свое избиение. Об этом сообщает издание «Невские Новости».

«Сейчас вбрасывается фейковая информация, где будто бы кого-то уже избили, облили зеленкой, либо порча бюллетеней…», — заявил Миненко.

Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге проходят выборы губернатора города и муниципальных депутатов. В воскресенье сообщалось о нападении на членов избиркомов с правом решающего голоса, в чем журналисты и пользователи сети заподозрили олигарха Михаила Ходорковского. Дискредитировать выборы пытается и лидер «Красивого Петербурга» Красимир Врански, который может быть причастен к краже бюллетеней с избирательного участка.

Слухи о принуждении петербуржцев голосовать на УИК 105 в Санкт-Петербурге также опровергли в Совете при президенте РФ по правам человека. Сообщалось, что информация о «подвозе избирателей» оказалась фейком, созданным для тревожного фона в день выборов.

Провокации на выборах в Петербурге планировались заранее. Так в местном штабе блогера Алексея Навального, начальником которого является Ольга Гусева, в день тишины следователи нашли поддельные бюллетени. В день выборов следы активиста «Красивого Петербурга» Красимира Врански, помогающего структурам опального олигарха Михаила Ходорковского, «Невские новости» разглядели в погоне за бюллетенями в Купчино.

Также агитацией против кандидатов, а не за во время избирательной кампании отличались депутат ЗакСа Максим Резник, устраивавший провокации на Первомае, депутат ЗакСа Борис Вишневский, не сумевший пройти муниципальный фильтр на губернаторских выборах, и экс-глава нежелательной организации в России «Открытой России» Андрей Пивоваров.