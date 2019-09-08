МВД Петербурга следит за безопасностью на участках

МВД Петербурга готово обеспечить безопасность на каждом избирательном участке. Полицейские будут дежурить на УИК до конца выборов и сдачи всей документации. Об этом заявил на брифинге замглавы МВД Виктор Борисенко в воскресенье, 8 сентября.

По его словам, правоохранители тщательно обследовали все избирательные участки до старта выборов, в том числе с кинологами.

«Уверен, обеспечим нормальное проведение единого дня голосования», — подчеркнул Борисенко.

Единый день голосования проходит в Петербурге 8 сентября. Горожане выберут губернатора и муниципальных депутатов. Участки работают до 20:00.