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11:26   8 Сентября 2019
Россия

МВД Петербурга следит за безопасностью на участках

МВД Петербурга следит за безопасностью на участках

МВД Петербурга готово обеспечить безопасность на каждом избирательном участке. Полицейские будут дежурить на УИК до конца выборов и сдачи всей документации. Об этом заявил на брифинге замглавы МВД Виктор Борисенко в воскресенье, 8 сентября.

По его словам, правоохранители тщательно обследовали все избирательные участки до старта выборов, в том числе с кинологами. 

«Уверен, обеспечим нормальное проведение единого дня голосования», — подчеркнул Борисенко.

Единый день голосования проходит в Петербурге 8 сентября. Горожане выберут губернатора и муниципальных депутатов. Участки работают до 20:00.

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Автор: Арсений Аскольский
#выборы #петербург

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