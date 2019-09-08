Информацию о нарушениях на УИК № 134 на Васильевском острове не подтвердили
Председатель избирательной комиссии УИК № 134 в Василеостровском районе Михаил Офицеров в комментарии «Невским новостям» сообщил, что участок работает в штатном режиме. Ранее пользователи соцсети заявили, что на участке якобы проголосовали почти две тысячи моряков-контрактников без активного избирательного права и документы у них не проверили.
По словам Офицерова, все вопросы решают здесь и сейчас. Порой возникают ситуации, когда наблюдатели не могут договориться между собой хотя бы в формулировке вопросов, поэтому много времени уходит именно на то, чтобы ответить на большое количество вопросов.
«Жалобы к нам поступают, но мы стараемся оперативно их рассматривать. Особенных инцидентов не было», — резюмировал Офицеров.
В воскресенье, 8 сентября, петербуржцы избирают губернатора и муниципальных депутатов.
Началась прямая трансляция работы Информационного центра ЦИК России. В течение дня следите за ходом голосования на выборах 8 сентября. Ссылка на трансляцию: https://t.co/iTNNiTTpbp pic.twitter.com/bB4j5iPvnh— ЦИК России (@CIKRussia) 8 сентября 2019 г.