Информацию о нарушениях на УИК № 134 на Васильевском острове не подтвердили

Председатель избирательной комиссии УИК № 134 в Василеостровском районе Михаил Офицеров в комментарии «Невским новостям» сообщил, что участок работает в штатном режиме. Ранее пользователи соцсети заявили, что на участке якобы проголосовали почти две тысячи моряков-контрактников без активного избирательного права и документы у них не проверили.

По словам Офицерова, все вопросы решают здесь и сейчас. Порой возникают ситуации, когда наблюдатели не могут договориться между собой хотя бы в формулировке вопросов, поэтому много времени уходит именно на то, чтобы ответить на большое количество вопросов.

«Жалобы к нам поступают, но мы стараемся оперативно их рассматривать. Особенных инцидентов не было», — резюмировал Офицеров.

В воскресенье, 8 сентября, петербуржцы избирают губернатора и муниципальных депутатов.