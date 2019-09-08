Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Информацию о нарушениях на УИК № 134 на Васильевском острове не подтвердили

Информацию о нарушениях на УИК № 134 на Васильевском острове не подтвердили

 Лидер «Красивого Петербурга» Врански может быть причастен к «погоне» за бюллетенями

Лидер «Красивого Петербурга» Врански может быть причастен к «погоне» за бюллетенями
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

 Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование

Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование
Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

 Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC

Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC
Информацию о нарушениях на УИК № 134 на Васильевском острове не подтвердили

Информацию о нарушениях на УИК № 134 на Васильевском острове не подтвердили

 Лидер «Красивого Петербурга» Врански может быть причастен к «погоне» за бюллетенями

Лидер «Красивого Петербурга» Врански может быть причастен к «погоне» за бюллетенями
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

 Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование

Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование
Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

 Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC

Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC
11:28   8 Сентября 2019
Россия

Информацию о нарушениях на УИК № 134 на Васильевском острове не подтвердили

Информацию о нарушениях на УИК № 134 на Васильевском острове не подтвердили

Председатель избирательной комиссии УИК № 134  в Василеостровском районе Михаил Офицеров в комментарии «Невским новостям» сообщил, что участок работает в штатном режиме. Ранее пользователи соцсети заявили, что на участке якобы проголосовали почти две тысячи моряков-контрактников без активного избирательного права и документы у них не проверили.

По словам Офицерова, все вопросы решают здесь и сейчас. Порой возникают ситуации, когда наблюдатели не могут договориться между собой хотя бы в формулировке вопросов, поэтому много времени уходит именно на то, чтобы ответить на большое количество вопросов.

«Жалобы к нам поступают, но мы стараемся оперативно их рассматривать. Особенных инцидентов не было», — резюмировал Офицеров.

В воскресенье, 8 сентября, петербуржцы избирают губернатора и муниципальных депутатов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#выборы #петербург #общество #уик

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...