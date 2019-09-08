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11:15   8 Сентября 2019
Россия

Корпус «За чистые выборы» опроверг подвоз избирателей на участок № 105 в Петербурге

Корпус «За чистые выборы» опроверг подвоз избирателей на участок № 105 в Петербурге

Сотрудники ситуационного центра корпуса «За чистые выборы», которые мониторят работу избирательных участков в Петербурге, выехали на вызов о якобы «подвозе» людей на участок № 105 Василеостровского района. Данные о массовом подвозе избирателей не подтвердились. 

Прибывший на место представитель корпуса опросил наблюдателей и членов УИК, которые находились на участке. Выяснилось, что информация о нарушениях не подтверждается. Поток голосующих был стабильный. Транспорта, на котором бы привозили и увозили избирателей, также не нашли. Люди покидали участок самостоятельно.

Ранее сообщалось, что большое количество людей на участке связано с нахождением там Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулева. Военные подтвердили, что пришли голосовать добровольно. Об этом же сообщила и представитель УИК 105 Наталья Гладких.

Напомним, в воскресенье, 8 сентября, в Петербурге проходят выборы губернатора и муниципальных депутатов. Проголосовать петербуржцы смогут до 20:00.

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Автор: Арсений Аскольский
#выборы #петербург

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