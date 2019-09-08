 Лидер «Красивого Петербурга» Врански может быть причастен к «погоне» за бюллетенями

Видео «погони» за якобы укравшим бюллетени неизвестным может быть инсценировкой, организованной при участии Красимира Врански — лидера «Красивого Петербурга». Об этом сообщает издание Невские Новости.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором, как утверждает один из пользователей в группе «Новости Купчино», неизвестные на автомобиле BMW уезжают с избирательного участка, после похищения ими кипы бюллетеней.

«В районе действует настоящая ОПГ, которая массово сейчас похищает с участков бюллетени сотнями», — заявляет автор поста.

Вероятно, погоня может быть инсценирована намеренно, с целью дискредитировать избирательный процесс в Санкт-Петербурге. Врански в личной переписке с соратниками выражал готовность «приложить все усилия» и «собрать больше народу», заплатив деньги «обычному активу» (вероятно, речь идет о плате за участие в митингах). Напомним, сегодня в Петербурге проходят выборы губернатора и муниципальных депутатов.

Ранее в попытках сорвать избирательную кампанию в Петербурге были замечены Ольга Гусева, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский.

Кроме того, сообщалось о нападении на членов избиркомов с правом решающего голоса, совершенных не без участия олигарха Михаила Ходорковского, его соратников и собственного СМИ.