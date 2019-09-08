Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Информацию о нарушениях на УИК № 134 на Васильевском острове не подтвердили

Информацию о нарушениях на УИК № 134 на Васильевском острове не подтвердили

 Лидер «Красивого Петербурга» Врански может быть причастен к «погоне» за бюллетенями

Лидер «Красивого Петербурга» Врански может быть причастен к «погоне» за бюллетенями
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

 Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование

Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование
Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

 Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC

Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC
Информацию о нарушениях на УИК № 134 на Васильевском острове не подтвердили

Информацию о нарушениях на УИК № 134 на Васильевском острове не подтвердили

 Лидер «Красивого Петербурга» Врански может быть причастен к «погоне» за бюллетенями

Лидер «Красивого Петербурга» Врански может быть причастен к «погоне» за бюллетенями
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

 Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование

Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование
Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

 Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC

Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC
10:59   8 Сентября 2019
Россия

Глава Горизбиркома Петербурга сообщил, что в УИК 105 выборы проходят в штатном режиме

Глава Горизбиркома Петербурга сообщил, что в УИК 105 выборы проходят в штатном режиме

Председатель горизбиркома Петербурга Виктор Миненко сообщил, что в УИК №105 выборы проходят в штатном режиме.  Информация о каких-либо происшествиях на избирательных участках — ложная.

Такое заявление Миненко сделал в информационном центре петербургского избиркома в единый день голосования 8 сентября. Ранее издание «Невские новости» писало, что «оппозиция» пытается найти нарушения на 105 УИК. При этом представитель избирательного участка Наталья Гладких подтвердила, что все проходит хорошо и спокойно.

Миненко также назвал нападение на члена УИК фейком. По его словам, «есть информация о том, что по прибытии к зданию он сам упал, а потом пришел на участок и сказал, что его избили».

Напомним,  в воскресенье, 8 сентября, в Петербурге проходят выборы губернатора и глав муниципальных образований. Проголосовать петербуржцы смогут до 20:00.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#выборы #петербург #миненко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...