Глава Горизбиркома Петербурга сообщил, что в УИК 105 выборы проходят в штатном режиме

Председатель горизбиркома Петербурга Виктор Миненко сообщил, что в УИК №105 выборы проходят в штатном режиме. Информация о каких-либо происшествиях на избирательных участках — ложная.

Такое заявление Миненко сделал в информационном центре петербургского избиркома в единый день голосования 8 сентября. Ранее издание «Невские новости» писало, что «оппозиция» пытается найти нарушения на 105 УИК. При этом представитель избирательного участка Наталья Гладких подтвердила, что все проходит хорошо и спокойно.

Миненко также назвал нападение на члена УИК фейком. По его словам, «есть информация о том, что по прибытии к зданию он сам упал, а потом пришел на участок и сказал, что его избили».

Напомним, в воскресенье, 8 сентября, в Петербурге проходят выборы губернатора и глав муниципальных образований. Проголосовать петербуржцы смогут до 20:00.