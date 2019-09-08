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Информацию о нарушениях на УИК № 134 на Васильевском острове не подтвердили

Информацию о нарушениях на УИК № 134 на Васильевском острове не подтвердили

 Лидер «Красивого Петербурга» Врански может быть причастен к «погоне» за бюллетенями

Лидер «Красивого Петербурга» Врански может быть причастен к «погоне» за бюллетенями
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

 Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование

Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование
Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

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 Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC

Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC
11:08   8 Сентября 2019
Россия

Более 460 тысяч россиян проголосовали с помощью технологии «Мобильный избиратель»

Более 460 тысяч россиян проголосовали с помощью технологии «Мобильный избиратель»

Более 460 тысяч россиян из 36 субъектов Российской Федерации воспользовались онлайн-технологией «Мобильный избиратель» для голосования по месту фактического нахождения в единый день голосования. Об этом сообщила в воскресенье глава ЦИК Элла Памфилова.

Она отметила, что в 2019 году впервые заработали цифровые участки. Проголосовать на них имеют возможность жители 16 регионов, где проходят выборы губернатора, и жители четырех регионов на довыборах в Госдуму.

8 сентября 2019 года в России проходит ежегодный единый день голосования. Избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00 по местному времени. В некоторых регионах — на два часа дольше — с 7.00 до 21.00

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Автор: Олег Королев
#выборы #мобильный избиратель

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