Более 460 тысяч россиян из 36 субъектов Российской Федерации воспользовались онлайн-технологией «Мобильный избиратель» для голосования по месту фактического нахождения в единый день голосования. Об этом сообщила в воскресенье глава ЦИК Элла Памфилова.

Она отметила, что в 2019 году впервые заработали цифровые участки. Проголосовать на них имеют возможность жители 16 регионов, где проходят выборы губернатора, и жители четырех регионов на довыборах в Госдуму.

8 сентября 2019 года в России проходит ежегодный единый день голосования. Избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00 по местному времени. В некоторых регионах — на два часа дольше — с 7.00 до 21.00