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10:46   8 Сентября 2019
Россия

Выборы на участке в инфекционной больнице Петербурга проходят по правилам безопасности

Выборы на участке в инфекционной больнице Петербурга проходят по правилам безопасности

Выборы губернатора и глав муниципальных образований в Петебурге в инфекционной больнице округа Екатерингофский проходят согласно правилам безопасности. Ранее в сети появилась информация о нарушении — туда не пускают посторонних. 

Главврач больниц рассказал «Невским новостям», что правила безопасности не предусматривают посторонних лиц без прививок на территории учреждения. Утром сообщалось, что в УИК № 60  переносную урну для голосования отправили в инфекционную больницу, но туда не пустили представителей от ЛДПР.

По словам главврача, на территорию инфекционного центра можно попасть только по предварительным спискам. Кроме того необходимо иметь справку о прививках и флюорографию. Такие же правила действовали и на прошлых выборах для всех посетителей инфекционных больниц. 

Два члена комиссии и два наблюдателя соблюли все правила. Аналогичные правила действуют не только в России, но и во всем мире.

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Автор: Арсений Аскольский
#выборы #петербург

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