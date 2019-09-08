Выборы на участке в инфекционной больнице Петербурга проходят по правилам безопасности

Выборы губернатора и глав муниципальных образований в Петебурге в инфекционной больнице округа Екатерингофский проходят согласно правилам безопасности. Ранее в сети появилась информация о нарушении — туда не пускают посторонних.

Главврач больниц рассказал «Невским новостям», что правила безопасности не предусматривают посторонних лиц без прививок на территории учреждения. Утром сообщалось, что в УИК № 60 переносную урну для голосования отправили в инфекционную больницу, но туда не пустили представителей от ЛДПР.

По словам главврача, на территорию инфекционного центра можно попасть только по предварительным спискам. Кроме того необходимо иметь справку о прививках и флюорографию. Такие же правила действовали и на прошлых выборах для всех посетителей инфекционных больниц.

Два члена комиссии и два наблюдателя соблюли все правила. Аналогичные правила действуют не только в России, но и во всем мире.