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Информацию о нарушениях на УИК № 134 на Васильевском острове не подтвердили

 Лидер «Красивого Петербурга» Врански может быть причастен к «погоне» за бюллетенями

Лидер «Красивого Петербурга» Врански может быть причастен к «погоне» за бюллетенями
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

 Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование

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10:25   8 Сентября 2019
Россия

Путин отдал свой голос на выборах в Мосгордуму

Путин отдал свой голос на выборах в Мосгордуму

Президент Российской Федерации Владимир Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму, которые проходят в столице 8 сентября в воскресенье.

Он по традиции голосует на избирательном участке номер 2151 в Российской академии наук. Глава государства выразил надежду, что отдал голос за хорошего, порядочного человека. Также он отметил, что важно не количество кандидатов на выборах, а качество их работы после избрания. 

Выборы в Могордуму проходят в столице в воскресенье, 8 сентября. В них принимают участие 225 человек. По всему городу работают 3 602 избирательных участка. 

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Автор: Олег Королев
#москва #путин #выборы

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