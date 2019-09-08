Путин отдал свой голос на выборах в Мосгордуму

Президент Российской Федерации Владимир Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму, которые проходят в столице 8 сентября в воскресенье.

Он по традиции голосует на избирательном участке номер 2151 в Российской академии наук. Глава государства выразил надежду, что отдал голос за хорошего, порядочного человека. Также он отметил, что важно не количество кандидатов на выборах, а качество их работы после избрания.

Выборы в Могордуму проходят в столице в воскресенье, 8 сентября. В них принимают участие 225 человек. По всему городу работают 3 602 избирательных участка.