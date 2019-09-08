«Оппозиция» по наводке Ходорковского совершает нападения на членов избиркомов в Петербурге

Оппозиционные активисты напали на члена избирательной комиссии с правом решающего голоса (ЧПРГ), выдав это за попытку помешать их работе со стороны комиссии. Об этом сообщает издание Nation News.

Работающая в комиссии Петроградского района Анна Шлейникова сообщила «Северо-Запад. МБХ медиа» о нападении неизвестных возле дома. Накануне она заявляла, что районная комиссия не предоставила ей документы для ознакомления, а на следующий день Шлейникову облили зеленкой.

Георгий Медвинский, ЧПСГ с петербургского УИК 1619, также пострадал от провокации «оппозиции»: по пути к УИК на него напали, нанесли несколько ударов по голове и скрылись. Комментарий у Медвинского первыми получило то же издание олигарха Михаила Ходорковского — «Северо-Запад. МБХ медиа».

Оппозиция и подконтрольные СМИ намеренно запугивают ЧПГ перед выборами и совершают нападения, чтобы выставить все как «препятствия» для их работы. Пользователи сети также высказали предположения о том, что «на воре горит и шапка».

«Очевидно, что выгоду от нападения могли получить лишь оппозиционные деятели и подконтрольные им СМИ», — уверены журналисты издания.

Напомним, в воскресенье, 8 сентября, в Петербурге проходят выборы губернатора и муниципальных депутатов. В Горизбиркоме Петербурга заявили о штатной работе всех избирательных участков.