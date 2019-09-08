«Кража урны» на УИК во Фрунзенском районе Петербурга не подтвердилась

Информация о якобы пропаже урны для голосования на одном из избирательных участков в Петербурге оказалось ложной. Корреспондент издания «Невские новости» выяснил, что нарушений зафиксировано не было.

Утром в единый день голосования 8 сентября поступила информация, что на участке № 2147 во Фрунзенском районе зафиксировали нарушение — исчезла урна. Приехавший на место журналист выяснил, что нарушение зафиксировано не у них, а в соседнем УИК № 2144.

Коореспондент прибыл туда и пообщался с главой комиссии УИК № 2144 Владиславой Живуцкой. Девушка рассказала, что никаких нарушений нет — урны для бюллетеней на месте, а выборный процесс проходит в штатном режиме.

«У нас на участке проходит все в штатном режиме, все урны находятся на своих местах», – рассказала она.

Напомним, выборы главы Петербурга и депутатов местного самоуправления проходят в воскресенье, 8 сентября.