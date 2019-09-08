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Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

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10:21   8 Сентября 2019
Россия

Слухи о принуждении петербуржцев голосовать опровергли в СПЧ

Слухи о принуждении петербуржцев голосовать опровергли в СПЧ

Появившаяся в cети информация о якобы подвозе избирателей к одному из избирательных участков в Санкт-Петербурге не соответствует действительности, заверил член Совета при президенте РФ по правам человека Александр Брод

Брод отметил, что «подвоз избирателей» на УИК 105 в Санкт-Петербурге оказался «типичным фейком», организованным с целью создать тревожный фон выборов и «завалить необоснованными жалобами» соцсети.

«В социальных сетях распространяется информация о якобы имеющем место подвозе избирателей на УИК 105 в северной столице. Как удалось выяснить экспертам Ассоциации «Гражданский контроль»,  голосуют курсанты, преподаватели, личный состав Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала  Хрулева», — цитирует Брода РАПСИ.

Слухи о принуждении петербуржцев голосовать опровергли в СПЧ

Член СПЧ отметил, что при голосовании учащихся Военной академии сохраняется тайна голосования, ни о каких фактах принуждения голосующие не сообщили. По словам Брода, ряд «нечистоплотных политиков будет использовать эти грязные технологии», а попытки дискредитировать избирательный процесс в день тишины перед единым днем голосования уже имели место быть.

Напомним, сегодня в Петербурге проходят выборы губернатора и муниципальных депутатов. Утром в воскресенье глава петербургского Горизбиркома сообщил о штатной работе всех участков.

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Автор: Тимофей Булочкин
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