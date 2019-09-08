«Оппозиция» в Петербурге окрестила пришедших голосовать моряков нарушителями

Информация о якобы массовом подвозе избирателей в Санкт-Петербурге в УИК 105 опубликована в социальных сетях в воскресенье, 8 сентября.

Публикаторы сообщения увидели мнимое нарушение в том, что на избирательном участке появилась очередь в три десятка человек, сообщают «Невские новости».

По данным издания, речь идет о моряках, которые прописаны в Северной столице и имеют полное право отдать голос за своего кандидата. Моряки сошли с корабля и поспешили исполнить гражданский долг перед новым отправлением. Поэтому и пришли в УИК полным составом.

В воскресенье в Петербурге проходит единый день голосования. Участки открыты с 08:00 до 20:00.