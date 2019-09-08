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Информацию о нарушениях на УИК № 134 на Васильевском острове не подтвердили

 Лидер «Красивого Петербурга» Врански может быть причастен к «погоне» за бюллетенями

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Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

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10:06   8 Сентября 2019
Россия

«Оппозиция» в Петербурге окрестила пришедших голосовать моряков нарушителями

«Оппозиция» в Петербурге окрестила пришедших голосовать моряков нарушителями

Информация о якобы массовом подвозе избирателей в Санкт-Петербурге в УИК 105  опубликована в социальных сетях в воскресенье, 8 сентября.

Публикаторы сообщения увидели мнимое нарушение в том, что на избирательном участке появилась очередь в три десятка человек, сообщают «Невские новости»

По данным издания, речь идет о моряках, которые прописаны в Северной столице и имеют полное право отдать голос за своего кандидата. Моряки сошли с корабля и поспешили исполнить гражданский долг перед новым отправлением. Поэтому и пришли в УИК полным составом.

В воскресенье в Петербурге проходит единый день голосования. Участки открыты с 08:00 до 20:00.

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Автор: Олег Королев
#санкт-петербург #выборы

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