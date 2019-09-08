Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Информацию о нарушениях на УИК № 134 на Васильевском острове не подтвердили

Информацию о нарушениях на УИК № 134 на Васильевском острове не подтвердили

 Лидер «Красивого Петербурга» Врански может быть причастен к «погоне» за бюллетенями

Лидер «Красивого Петербурга» Врански может быть причастен к «погоне» за бюллетенями
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

 Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование

Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование
Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

 Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC

Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC
Информацию о нарушениях на УИК № 134 на Васильевском острове не подтвердили

Информацию о нарушениях на УИК № 134 на Васильевском острове не подтвердили

 Лидер «Красивого Петербурга» Врански может быть причастен к «погоне» за бюллетенями

Лидер «Красивого Петербурга» Врански может быть причастен к «погоне» за бюллетенями
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

 Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование

Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование
Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

 Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC

Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC
10:05   8 Сентября 2019
Россия

Глава Горизбиркома Петербурга рассказал о штатной работе всех участков

Глава Горизбиркома Петербурга рассказал о штатной работе всех участков

Выборы губернатора и депутатов муниципальных советов 110 муниципальных образований Петербурга проходят в единый день голосования 8 сентября. Глава Горизбиркома Виктор Миненко заявил, что все избирательные участки в городе приступили к работе вовремя.

На утреннем брифинге он рассказал, что всего организовано 1944 избирательных участка, которые открылись в воскресенье вовремя. Из них 46 открылись в местах временного пребывания — на Московском и Ладожском железнодорожных вокзалах, в аэропорту Пулково, а также в СИЗО и учреждениях здравоохранения.

По его словам, все участки заработали в 08:00 и функционируют в штатном режиме. Впервые на выборах главы Петербурга используется система «Мобильный избиратель», которая позволяет гражданам голосовать по месту назначения, а не по месту прописки, находясь даже за пределами Петербурга.

«Для этого было образовано 62 участка в Ленинградской области и 15 участков в Псковской области. Также возможно реализовать свое избирательное право и в городе Москва, где образованы 30 цифровых участков», — отметил Миненко.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#выборы #петербург #миненко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...