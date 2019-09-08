Глава Горизбиркома Петербурга рассказал о штатной работе всех участков
Выборы губернатора и депутатов муниципальных советов 110 муниципальных образований Петербурга проходят в единый день голосования 8 сентября. Глава Горизбиркома Виктор Миненко заявил, что все избирательные участки в городе приступили к работе вовремя.
На утреннем брифинге он рассказал, что всего организовано 1944 избирательных участка, которые открылись в воскресенье вовремя. Из них 46 открылись в местах временного пребывания — на Московском и Ладожском железнодорожных вокзалах, в аэропорту Пулково, а также в СИЗО и учреждениях здравоохранения.
По его словам, все участки заработали в 08:00 и функционируют в штатном режиме. Впервые на выборах главы Петербурга используется система «Мобильный избиратель», которая позволяет гражданам голосовать по месту назначения, а не по месту прописки, находясь даже за пределами Петербурга.
«Для этого было образовано 62 участка в Ленинградской области и 15 участков в Псковской области. Также возможно реализовать свое избирательное право и в городе Москва, где образованы 30 цифровых участков», — отметил Миненко.