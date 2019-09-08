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9:48   8 Сентября 2019
Россия

Военных Академии тыла и транспорта на выборах в Петербурге приняли за «нарушителей»

Военных Академии тыла и транспорта на выборах в Петербурге приняли за «нарушителей»

Якобы «моряки» на 134 участковой избирательной комиссии (УИК) в Петербурге оказались служащими Военной академии тыла и транспорта. Они имеют право участвовать в губернаторских и муниципальных выборах.

Ранее в воскресенье, 8 сентября, в интернете появилась информация о том, что в Василеостровском районе «моряки» якобы незаконно участвуют в выборах губернатора. Издание «Невские новости» выяснило, что на этом УИК голосуют военнослужащие Военной академии тыла и транспорта.  

Отмечается, что военные прописаны в Петербурге, а следовательно, они имеют активное избирательное право.

Напомним, в Петербурге стартовали выборы губернатора и депутатов местного самоуправления. Избирательные участки во всю работают. Петербуржцы могут проголосовать вплоть до 20:00.

В бюллетенях три имени: Надежда Тихонова от партии «Справедливая Россия», Михаил Амосов от партии «Гражданская платформа», а также самовыдвиженец Александр Беглов.

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Автор: Арсений Аскольский
#выборы

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