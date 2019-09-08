Представители «Справедливой России» не смогли за три месяца уточнить адрес своего УИК

Представителям «Справедливой России» не удалось попасть в ИКМО Ржевка, чтобы зарегистрироваться как члены комиссии, сообщают «Невские новости».

По словам представителей партии, они прибыли на улицу Коммуны, 52, и стучали в закрытые двери течение часа.

По данным издания, это легко объяснить: комиссии не было по адресу, куда прибыли представители партии, потому что голосование проходит на Отечественной улице, дом 6, в здании детско-юношеской спортивной школы № 1. Этот координаты опубликованы на официальном сайте избиркома.

Но оставшиеся ни с чем представители «Справедливой России» не догадались в течение трех месяцев узнать точный адрес нахождения комиссии. ИКМО Ржевка на день голосования в здание районной администрации не перемещалась.