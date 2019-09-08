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9:52   8 Сентября 2019
Россия

Представители «Справедливой России» не смогли за три месяца уточнить адрес своего УИК

Представители «Справедливой России» не смогли за три месяца уточнить адрес своего УИК

Представителям «Справедливой России» не удалось попасть в ИКМО Ржевка, чтобы зарегистрироваться как члены комиссии, сообщают «Невские новости». 

По словам представителей партии, они прибыли на улицу Коммуны, 52, и стучали в закрытые двери течение часа.

 

По данным издания, это легко объяснить: комиссии не было по адресу, куда прибыли представители партии, потому что голосование проходит на Отечественной улице, дом 6, в здании детско-юношеской спортивной школы № 1. Этот координаты опубликованы на официальном сайте избиркома.

Но оставшиеся ни с чем представители «Справедливой России» не догадались в течение трех месяцев узнать точный адрес нахождения комиссии. ИКМО Ржевка на день голосования в здание районной администрации не перемещалась.

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Автор: Олег Королев
#выборы #справедливая россия

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