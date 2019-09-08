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 Представители «Справедливой России» не смогли за три месяца уточнить адрес своего УИК

Представители «Справедливой России» не смогли за три месяца уточнить адрес своего УИК
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

 Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование

Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование
Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

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9:29   8 Сентября 2019
Россия

Почти 10% избирателей приняли участие в электронном голосовании в Москве

Почти 10% избирателей приняли участие в электронном голосовании в Москве

Около 10 % зарегистрированных избирателей поучаствовали в электронном голосовании в Москве. Общее число электронных избирателей – 11 228 человек.

Выборы в Мосгордуму проходят в столице в воскресенье, 8 сентября. В них принимают участие 225 человек. По всему городу работают 3 602 участка, причем, 162  – в медучреждениях и СИЗО. В первый раз в России на трех участках в мегаполисе состоится эксперимент по проведению электронного голосования.

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Автор: Олег Королев
#выборы

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