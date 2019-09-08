Почти 10% избирателей приняли участие в электронном голосовании в Москве

Около 10 % зарегистрированных избирателей поучаствовали в электронном голосовании в Москве. Общее число электронных избирателей – 11 228 человек.

Выборы в Мосгордуму проходят в столице в воскресенье, 8 сентября. В них принимают участие 225 человек. По всему городу работают 3 602 участка, причем, 162 – в медучреждениях и СИЗО. В первый раз в России на трех участках в мегаполисе состоится эксперимент по проведению электронного голосования.