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9:25   8 Сентября 2019
Россия

Беглов проголосовал на выборах губернатора Петербурга

Беглов проголосовал на выборах губернатора Петербурга

Врио главы Петербурга Александр Беглов проголосовал на выборах губернатора в воскресенье, 8 сентября. Он поучаствовал в едином дне голосования на одном из участков Василеостровского района.

Беглов призвал петербуржцев прийти на выборы и выбрать будущее Северной столицы на ближайшие пять лет.

«Я уверен: наш город достоин того, чтобы выборы прошли чисто, честно и открыто», — заявил врио.

Он также поблагодарил за проделанную работу Горизбикром, отметив, что все участки открылись в срок. Также Беглов выразил благодарность сотрудникам полиции за обеспечение безопасности.  

В Петербурге за должность губернатора поборются Надежда Тихонова от партии «Справедливая Россия», Михаил Амосов от партии «Гражданская платформа», а также самовыдвиженец Александр Беглов.

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Автор: Арсений Аскольский
#выборы #петербург #беглов

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