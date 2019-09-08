Беглов проголосовал на выборах губернатора Петербурга

Врио главы Петербурга Александр Беглов проголосовал на выборах губернатора в воскресенье, 8 сентября. Он поучаствовал в едином дне голосования на одном из участков Василеостровского района.

Беглов призвал петербуржцев прийти на выборы и выбрать будущее Северной столицы на ближайшие пять лет.

«Я уверен: наш город достоин того, чтобы выборы прошли чисто, честно и открыто», — заявил врио.

Он также поблагодарил за проделанную работу Горизбикром, отметив, что все участки открылись в срок. Также Беглов выразил благодарность сотрудникам полиции за обеспечение безопасности.

В Петербурге за должность губернатора поборются Надежда Тихонова от партии «Справедливая Россия», Михаил Амосов от партии «Гражданская платформа», а также самовыдвиженец Александр Беглов.