Мониторинговая группа СПЧ следит за голосованием в 12 субъектах РФ

Члены Совета по правам человека и общественных палат, омбудсмены и общественники в единый день голосования 8 сентября следят за выборами в 12 субъектах РФ. Об этом говорится на сайте СПЧ.

Отмечается, что мониторинговая рабочая группа Совета по выборам работает в Москве, Петербург, Липецкой, Тульской, Оренбургской, Челябинской и Новосибирской области, Башкирии, Карачаево-Черкессии, Калмыкии, а также Крыму и Севастополе.

Вместе с представителями СПЧ в составе этих групп работают уполномоченные по правам человека, члены общественных палат, а также члены общественных организаций.

Мониторинговая рабочая группа СПЧ действует с 2015 года, она помогает в реализации избирательных прав граждан при подготовке и проведении голосования.. Участники группы выявляют и пресекают нарушения в ходе процесса.

Выборы разного уровня проходят в единый день голосования 8 сентября. Россиянам предстоит выбрать губернаторов в 16 регионах, в 22 административных центрах — депутатов городской думы, в трех столицах регионов — глав муниципальных образований. Также выборы проходят в 13 заксобраниях.