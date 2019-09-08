Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Петербуржцы послушают концерт «Mozart. Requiem» в лютеранской церкви

Петербуржцы послушают концерт «Mozart. Requiem» в лютеранской церкви

 Представители «Справедливой России» не смогли за три месяца уточнить адрес своего УИК

Представители «Справедливой России» не смогли за три месяца уточнить адрес своего УИК
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

 Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование

Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование
Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

 Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC

Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC
Петербуржцы послушают концерт «Mozart. Requiem» в лютеранской церкви

Петербуржцы послушают концерт «Mozart. Requiem» в лютеранской церкви

 Представители «Справедливой России» не смогли за три месяца уточнить адрес своего УИК

Представители «Справедливой России» не смогли за три месяца уточнить адрес своего УИК
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

 Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование

Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование
Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

 Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC

Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC
9:22   8 Сентября 2019
Россия

Мониторинговая группа СПЧ следит за голосованием в 12 субъектах РФ

Мониторинговая группа СПЧ следит за голосованием в 12 субъектах РФ

Члены Совета по правам человека и общественных палат, омбудсмены и общественники в единый день голосования 8 сентября следят за выборами в 12 субъектах РФ. Об этом говорится на сайте СПЧ.

Отмечается, что мониторинговая рабочая группа Совета по выборам работает в Москве, Петербург, Липецкой, Тульской, Оренбургской, Челябинской и Новосибирской области, Башкирии, Карачаево-Черкессии, Калмыкии, а также Крыму и Севастополе.

Вместе с представителями СПЧ в составе этих групп работают уполномоченные по правам человека, члены общественных палат, а также члены общественных организаций.

Мониторинговая рабочая группа СПЧ действует с 2015 года, она помогает в реализации избирательных прав граждан при подготовке и проведении голосования.. Участники группы выявляют и пресекают нарушения в ходе процесса.

Выборы разного уровня проходят в единый день голосования 8 сентября. Россиянам предстоит выбрать губернаторов в 16 регионах, в 22 административных центрах — депутатов городской думы, в трех столицах регионов — глав муниципальных образований. Также выборы проходят в 13 заксобраниях. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#выборы #спч

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...