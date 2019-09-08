ЦИК не отметил существенных нарушений в день тишины накануне выборов

Центризбирком не получил сообщений о крупных нарушениях в день тишины накануне единого дня голосования в РФ, рассказал прессе в воскресенье зампред ЦИК Николай Булаев.

По его словам, сутки, когда закон запрещает предвыборную агитацию, прошли в полном спокойствии.

«Я вчера на работе не видел серьезных жалоб, может, они поступили в ночь. Мне кажется, кандидаты и партии успокоились, по крайней мере, из того, что мы видели на горячей линии, я не видел ничего такого, на что нужно было бы немедленно реагировать», — отметил Булаев.

Напомним, 8 сентября в 85 регионах России состоится более 5 тысяч выборов различного уровня.

При этом с началом самих выборов в Сибири — в Новосибирске и на Алтае — избиркомы уже зафиксировали первые нарушения. Впрочем, уточняется, что они небольшие — «по поводу плакатов, по порядку заполнения бюллетеней, были вопросы по праву совещательного голоса, по видеосъемке».