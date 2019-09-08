Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Петербуржцы послушают концерт «Mozart. Requiem» в лютеранской церкви

Петербуржцы послушают концерт «Mozart. Requiem» в лютеранской церкви

 Представители «Справедливой России» не смогли за три месяца уточнить адрес своего УИК

Представители «Справедливой России» не смогли за три месяца уточнить адрес своего УИК
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

 Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование

Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование
Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

 Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC

Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC
Петербуржцы послушают концерт «Mozart. Requiem» в лютеранской церкви

Петербуржцы послушают концерт «Mozart. Requiem» в лютеранской церкви

 Представители «Справедливой России» не смогли за три месяца уточнить адрес своего УИК

Представители «Справедливой России» не смогли за три месяца уточнить адрес своего УИК
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

 Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование

Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование
Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

 Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC

Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC
8:50   8 Сентября 2019
Россия

ЦИК не отметил существенных нарушений в день тишины накануне выборов

ЦИК не отметил существенных нарушений в день тишины накануне выборов

Центризбирком не получил сообщений о крупных нарушениях в день тишины накануне единого дня голосования в РФ, рассказал прессе в воскресенье зампред ЦИК Николай Булаев.

По его словам, сутки, когда закон запрещает предвыборную агитацию, прошли в полном спокойствии.

«Я вчера на работе не видел серьезных жалоб, может, они поступили в ночь. Мне кажется, кандидаты и партии успокоились, по крайней мере, из того, что мы видели на горячей линии, я не видел ничего такого, на что нужно было бы немедленно реагировать», — отметил Булаев.

Напомним, 8 сентября в 85 регионах России состоится более 5 тысяч выборов различного уровня.

При этом с началом самих выборов в Сибири — в Новосибирске и на Алтае — избиркомы уже зафиксировали первые нарушения. Впрочем, уточняется, что они небольшие — «по поводу плакатов, по порядку заполнения бюллетеней, были вопросы по праву совещательного голоса, по видеосъемке».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #нарушения #выборы #цик

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...