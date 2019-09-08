Избирательные участки заработали в Севастополе на выборах регионального парламента

Более 180 постоянных и три временных избирательных участка открылось для голосования на выборах в заксобрание Севастополя.

Выборы проводятся по восьми мажоритарным округам и по партийным спискам (16 депутатов), всего в региональном парламенте 24 депутата.

На выборы прошли четыре парламентские партии («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия»), а также «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Коммунисты России».