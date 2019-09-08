Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Петербуржцы послушают концерт «Mozart. Requiem» в лютеранской церкви

Петербуржцы послушают концерт «Mozart. Requiem» в лютеранской церкви

 Представители «Справедливой России» не смогли за три месяца уточнить адрес своего УИК

Представители «Справедливой России» не смогли за три месяца уточнить адрес своего УИК
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

 Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование

Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование
Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

 Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC

Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC
Петербуржцы послушают концерт «Mozart. Requiem» в лютеранской церкви

Петербуржцы послушают концерт «Mozart. Requiem» в лютеранской церкви

 Представители «Справедливой России» не смогли за три месяца уточнить адрес своего УИК

Представители «Справедливой России» не смогли за три месяца уточнить адрес своего УИК
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

 Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование

Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование
Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

 Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC

Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC
8:41   8 Сентября 2019
Россия

Избирательные участки заработали в Севастополе на выборах регионального парламента

Избирательные участки заработали в Севастополе на выборах регионального парламента

Более 180 постоянных и три временных избирательных участка открылось для голосования на выборах в заксобрание Севастополя.

Выборы проводятся по восьми мажоритарным округам и по партийным спискам (16 депутатов), всего в региональном парламенте 24 депутата.

На выборы прошли четыре парламентские партии («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия»), а также «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Коммунисты России».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #выборы #севастополь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...