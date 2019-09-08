Избирательные участки заработали в Москве и Санкт-Петербурге

Избирательные участки заработали в 08:00 в Москве, Санкт-Петербурге, центральных и южных регионах России, на Северном Кавказе и в Северо-Западном федеральном округе.

В Москве проходят выборы депутатов Мосгордумы, открыто 3,6 тысячи участков, 162 из них размещены в больницах и СИЗО. В выборах участвуют 225 кандидатов.

В Санкт-Петербурге за должность губернатора поборются самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова от партии «Справедливая Россия» и Михаил Амосов от партии «Гражданская платформа».