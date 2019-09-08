Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Гала-концерт в рамках программы «Оперная классика на Книжных аллеях» пройдет в Петербурге

Гала-концерт в рамках программы «Оперная классика на Книжных аллеях» пройдет в Петербурге

 Избирательные участки заработали в Москве и Санкт-Петербурге

Избирательные участки заработали в Москве и Санкт-Петербурге
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

 Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование

Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование
Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

 Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC

Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC
Гала-концерт в рамках программы «Оперная классика на Книжных аллеях» пройдет в Петербурге

Гала-концерт в рамках программы «Оперная классика на Книжных аллеях» пройдет в Петербурге

 Избирательные участки заработали в Москве и Санкт-Петербурге

Избирательные участки заработали в Москве и Санкт-Петербурге
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

 Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование

Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование
Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

 Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC

Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC
8:22   8 Сентября 2019
Россия

Избирательные участки заработали в Москве и Санкт-Петербурге

Избирательные участки заработали в Москве и Санкт-Петербурге

Избирательные участки заработали в 08:00 в Москве, Санкт-Петербурге, центральных и южных регионах России, на Северном Кавказе и в Северо-Западном федеральном округе.

В Москве проходят выборы депутатов Мосгордумы, открыто 3,6 тысячи участков, 162 из них размещены в больницах и СИЗО. В выборах участвуют 225 кандидатов. 

В Санкт-Петербурге за должность губернатора поборются самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова от партии «Справедливая Россия» и Михаил Амосов от партии «Гражданская платформа».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#москва #россия #санкт-петербург #выборы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...