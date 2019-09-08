Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

Власти Северной и Южной Кореи могут в ближайшие 10–15 лет создать экономический альянс по примеру Евросоюза, заявил корреспонденту ТАСС в воскресенье специальный советник президента Республики Корея по дипломатии и вопросам нацбезопасности Мун Чжон Ин.

Беседа состоялась на Международном цивилизационном форуме «Тайхэ».

Советник отметил, что для национального объединения необходимо много времени, поскольку Север существенно отличается от Юга, а также присутствуют сложности в отношениях КНДР с Китаем и США. Для объединения странам нужно достичь согласия.

«Одновременно стоит принять во внимание международные экономические санкции против Пхеньяна. КНДР, как и Китай, со временем изменится, и можно будет создать экономическое объединение наподобие Евросоюза. Его появление возможно уже в ближайшие 10–15 лет», — сказал Мун Чжон Ин.

Первым делом, по его словам, необходимо запустить на регулярной основе надежный и эффективный механизм постоянных контактов на высшем уровне, а также форматы межпарламентских и межминистерских обменов между Севером и Югом.

Советник сообщил, что президент Республики Корея Мун Чжэ Ин стремится к объединению Корейского полуострова к 2045 году, в столетнюю годовщину независимости Кореи после японской оккупации, длившейся с 1910 года.