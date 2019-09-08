Более 28 тысяч столичных жителей досрочно проголосовали на выборах в МГД

Более 28 тысяч жителей столицы досрочно проголосовали на выборах депутатов МГД, рассказал в Telegram глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

«Досрочное голосование в Москве — 28 079 из 7,2 миллиона (0,39%)», — уточняется в сообщении.

Ранее Венедиктов сообщал, что на предыдущих выборах в Мосгордуму в 2014 году досрочно проголосовали 27,8 тысячи избирателей.

Досрочное голосование в Москве прошло с 28 августа до 14:00 7 сентября, в этот период свои голоса отдали те, кто не сможет посетить избирательный участок в единый день голосования 8 сентября по причине отпуска, работы или учебы, проблем со здоровьем и так далее.