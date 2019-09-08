Более тысячи наблюдателей контролируют избирательный процесс в Забайкалье

Более тысячи наблюдателей ведут мониторинг выборного процесса в Забайкальском крае, рассказали в пресс-службе губернатора региона.

«Восьмого сентября, в единый день голосования, за избирательным процессом в Забайкальском крае следят 1150 наблюдателей, в их числе — 881 наблюдатель направлен от региональной Общественной палаты», — уточняет пресс-служба.

Наблюдатели контролируют ход выборов на 635 избирательных участках.

В Забайкалье идут досрочные губернаторские выборы, дополнительные выборы депутата заксобрания по Нерчинскому округу и 122 кампании в органах местного самоуправления.

В регионе заработали 926 избирательных участков, в избирательных списках зафиксировано 791 780 человек, обладающих правом голоса. Явка на 10:00 по местному времени (04:00 по московскому) достигла 4,43 %.