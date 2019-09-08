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 Избирательные участки заработали в Москве и Санкт-Петербурге

Избирательные участки заработали в Москве и Санкт-Петербурге
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

 Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование

Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование
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7:29   8 Сентября 2019
Политика

Более тысячи наблюдателей контролируют избирательный процесс в Забайкалье

Более тысячи наблюдателей контролируют избирательный процесс в Забайкалье

Более тысячи наблюдателей ведут мониторинг выборного процесса в Забайкальском крае, рассказали в пресс-службе губернатора региона.

«Восьмого сентября, в единый день голосования, за избирательным процессом в Забайкальском крае следят 1150 наблюдателей, в их числе — 881 наблюдатель направлен от региональной Общественной палаты», — уточняет пресс-служба.

Наблюдатели контролируют ход выборов на 635 избирательных участках.

В Забайкалье идут досрочные губернаторские выборы, дополнительные выборы депутата заксобрания по Нерчинскому округу и 122 кампании в органах местного самоуправления.

В регионе заработали 926 избирательных участков, в избирательных списках зафиксировано 791 780 человек, обладающих правом голоса. Явка на 10:00 по местному времени (04:00 по московскому) достигла 4,43 %.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #выборы #наблюдатели

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