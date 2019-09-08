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Никакого массового подвоза избирателей в петербургскую ТИК № 3 не было
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

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15:05   8 Сентября 2019
Россия

Спектакль-прогулка по роману «Преступление и наказание» пройдет 8 сентября в Петербурге

Спектакль-прогулка по роману «Преступление и наказание» пройдет 8 сентября в Петербурге

Спектакль-прогулка «Осень. Город Достоевского. 730 шагов с Родионом Раскольниковым» состоится 8 сентября в Санкт-Петербурге.

Театр-Проект «Музыка Города» предлагает участникам под аудиосопровождение проделать путь в 730 шагов к дому старухи-процентщицы, пройтись по локациям, описанным в романе «Преступление и наказание», от Казначейской улицы через Столярный переулок, Кокушкин мост, набережную канала Грибоедова до того самого дома, где Раскольников убил старуху.

Прогулка продлится 1 час 30 минут, протяженность маршрута составит примерно 3 километра.

Напомним, 8 сентября в Петербурге проходит день голосования. Горожане выбирают губернатора и муниципальных депутатов. Избирательные участки будут работать до 20:00. 

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Автор: Мария Милкевич
#санкт-петербург #выборы #выборы губернатора

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