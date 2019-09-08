Первые участки для голосования росгвардейцев заработали в столице

Первые избирательные участки для голосования на выборах депутатов МГД сотрудников Росгвардии заработали в Москве в 6:00.

Это участки №400, 505, 853, 1001, 2114, 2720, 2964.

Остальные участки откроют двери в 8:00. На выборах зарегистрированы 225 кандидатов. На трех столичных участках впервые в России состоится эксперимент по электронному голосованию.

Также в Москве заработают 30 цифровых избирательных участков, где жители регионов отдадут голоса за высших должностных лиц и депутатов Госдумы.