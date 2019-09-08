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Губернаторские выборы стартовали в Челябинской, Курганской и Оренбургской областях

 Первые участки для голосования росгвардейцев заработали в столице

Первые участки для голосования росгвардейцев заработали в столице
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

 Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование

Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование
Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC

Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC

 ФАН публикует видео противостояния полиции и протестующих в Гонконге

ФАН публикует видео противостояния полиции и протестующих в Гонконге
6:23   8 Сентября 2019
Россия

Первые участки для голосования росгвардейцев заработали в столице

Первые участки для голосования росгвардейцев заработали в столице

Первые избирательные участки для голосования на выборах депутатов МГД сотрудников Росгвардии заработали в Москве в 6:00.

Это участки №400, 505, 853, 1001, 2114, 2720, 2964.

Остальные участки откроют двери в 8:00. На выборах зарегистрированы 225 кандидатов. На трех столичных участках впервые в России состоится эксперимент по электронному голосованию.

Также в Москве заработают 30 цифровых избирательных участков, где жители регионов отдадут голоса за высших должностных лиц и депутатов Госдумы.

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Автор: Мария Милкевич
#москва #россия #выборы #росгвардия

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