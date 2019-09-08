Монахи-буддисты крупнейшего в Забайкалье дацана проголосовали до начала молебна

Буддийские монахи Агинского дацана в Забайкалье проголосовали одними из первых, чтобы успеть к началу утреннего молебна, рассказал шэрээтэ (настоятель) дацана Бадма Цыбиков.

Цыбиков подчеркнул, что буддийские ламы считают участие в выборах «важной обязанностью граждан».

Буддизм исповедуют примерно 70 тысяч жителей Забайкалья, там находится восемь действующих буддийских монастырей. Агинский дацан — один из крупнейших в России.

Восьмого сентября состоятся выборы губернатора Забайкальского края, депутатов читинской городской думы и еще более 120 муниципальных кампаний.