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Губернаторские выборы стартовали в Челябинской, Курганской и Оренбургской областях

 Первые участки для голосования росгвардейцев заработали в столице

Первые участки для голосования росгвардейцев заработали в столице
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

 Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование

Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование
Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC

Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC

 ФАН публикует видео противостояния полиции и протестующих в Гонконге

ФАН публикует видео противостояния полиции и протестующих в Гонконге
6:02   8 Сентября 2019
Политика

Монахи-буддисты крупнейшего в Забайкалье дацана проголосовали до начала молебна

Монахи-буддисты крупнейшего в Забайкалье дацана проголосовали до начала молебна

Буддийские монахи Агинского дацана в Забайкалье проголосовали одними из первых, чтобы успеть к началу утреннего молебна, рассказал шэрээтэ (настоятель) дацана Бадма Цыбиков.

Цыбиков подчеркнул, что буддийские ламы считают участие в выборах «важной обязанностью граждан».

Буддизм исповедуют примерно 70 тысяч жителей Забайкалья, там находится восемь действующих буддийских монастырей. Агинский дацан — один из крупнейших в России.

Восьмого сентября состоятся выборы губернатора Забайкальского края, депутатов читинской городской думы и еще более 120 муниципальных кампаний.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #выборы #забайкалье

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