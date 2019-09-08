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Информацию о нарушениях на УИК № 134 на Васильевском острове не подтвердили

 Лидер «Красивого Петербурга» Врански может быть причастен к «погоне» за бюллетенями

Лидер «Красивого Петербурга» Врански может быть причастен к «погоне» за бюллетенями
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

 Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование

Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование
Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

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11:16   8 Сентября 2019
Россия

Бесплатное занятие для детей состоится 8 сентября на скалодроме El Capitan

Бесплатное занятие для детей состоится 8 сентября на скалодроме El Capitan

Бесплатное занятие для детей пройдет 8 сентября в одном из крупнейших скалодромов Санкт-Петербурга El Capitan.

Гостей ждут в 11:00 по адресу: улица Арсенальная, дом 2, станция метро «Площадь Ленина».

В ходе занятия ребятам покажут помещение клуба, познакомят с тренерами, расскажут о необходимом снаряжении и технике безопасности на скалодроме. 

После инструктажа дети смогут потренироваться, а родители — задать любые вопросы насчет обучения.

Напомним, 8 сентября, в воскресенье, в Петербурге проходит ежегодный единый день голосования. Горожане выбирают губернатора и муниципальных депутатов. Голосование продлится с 8:00 до 20:00. 

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Автор: Мария Милкевич
#санкт-петербург

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