Бесплатное занятие для детей состоится 8 сентября на скалодроме El Capitan

Бесплатное занятие для детей пройдет 8 сентября в одном из крупнейших скалодромов Санкт-Петербурга El Capitan.

Гостей ждут в 11:00 по адресу: улица Арсенальная, дом 2, станция метро «Площадь Ленина».

В ходе занятия ребятам покажут помещение клуба, познакомят с тренерами, расскажут о необходимом снаряжении и технике безопасности на скалодроме.

После инструктажа дети смогут потренироваться, а родители — задать любые вопросы насчет обучения.

Напомним, 8 сентября, в воскресенье, в Петербурге проходит ежегодный единый день голосования. Горожане выбирают губернатора и муниципальных депутатов. Голосование продлится с 8:00 до 20:00.