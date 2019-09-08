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8:54   8 Сентября 2019
Общество

Рэпер Мот выступит на фестивале ROOF FEST в Петербурге

Рэпер Мот выступит на фестивале ROOF FEST в Петербурге

Рэпер Мот выступит 8 сентября в Санкт-Петербурге на фестивале Roof Fest на Васильевском острове.

Матвей Метельников, известный как Мот, является популярным артистом лейбла Black Star и имеет много престижных музыкальных премий.

Фестиваль концертов на крыше Roof Fest проводится с 2012 года и стал одним из главных музыкальных мероприятий Петербурга.

Выборы главы Петербурга также пройдут 8 сентября — в единый день голосования. За должность губернатора поборются Надежда Тихонова от партии «Справедливая Россия», Михаил Амосов от партии «Гражданская платформа», а также самовыдвиженец Александр Беглов.

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Автор: Мария Милкевич
#санкт-петербург

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