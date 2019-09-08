Избирательные участки в Башкирии открылись на час раньше

Избирательные участки заработали в Башкирии на час раньше на выборах губернатора — в 7.00 (5.00 по Москве), рассказали в региональном ЦИК.

Депутаты башкирского парламента перенесли время закрытия участков на два часа, до 21.00 (19.00 по Москве), чтобы большее количество избирателей успели отдать голоса.

По информации регионального избиркома, в Башкирии открылись 69 территориальных и 3 434 участковые избирательные комиссии. Голосовать вправе 3 миллиона 49 тысяч 501 человек.

Всего в выборах участвует восемь кандидатов на должность главы Башкирии.