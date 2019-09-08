Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Губернаторские выборы стартовали в Челябинской, Курганской и Оренбургской областях

Губернаторские выборы стартовали в Челябинской, Курганской и Оренбургской областях

 Первые участки для голосования росгвардейцев заработали в столице

Первые участки для голосования росгвардейцев заработали в столице
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

 Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование

Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование
Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC

Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC

 ФАН публикует видео противостояния полиции и протестующих в Гонконге

ФАН публикует видео противостояния полиции и протестующих в Гонконге
Губернаторские выборы стартовали в Челябинской, Курганской и Оренбургской областях

Губернаторские выборы стартовали в Челябинской, Курганской и Оренбургской областях

 Первые участки для голосования росгвардейцев заработали в столице

Первые участки для голосования росгвардейцев заработали в столице
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

 Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование

Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование
Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC

Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC

 ФАН публикует видео противостояния полиции и протестующих в Гонконге

ФАН публикует видео противостояния полиции и протестующих в Гонконге
5:23   8 Сентября 2019
Россия

Избирательные участки в Башкирии открылись на час раньше

Избирательные участки в Башкирии открылись на час раньше

Избирательные участки заработали в Башкирии на час раньше на выборах губернатора — в 7.00 (5.00 по Москве), рассказали в региональном ЦИК.

Депутаты башкирского парламента перенесли время закрытия участков на два часа, до 21.00 (19.00 по Москве), чтобы большее количество избирателей успели отдать голоса.

По информации регионального избиркома, в Башкирии открылись 69 территориальных и 3 434 участковые избирательные комиссии. Голосовать вправе 3 миллиона 49 тысяч 501 человек.

Всего в выборах участвует восемь кандидатов на должность главы Башкирии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #выборы #башкирия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...