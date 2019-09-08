Избирательные участки в Новосибирске открыли двери для выборов мэра города

Избирательные участки в Новосибирске заработали в 8.00 по местному времени (4.00 по московскому) в воскресенье, люди будут выбирать градоначальника из 15 кандидатов.

В списке избирателей зафиксированы 1,183 миллиона человек.

Изначально были зарегистрированы 17 кандидатов, включая одного самовыдвиженца, но в дальнейшем кандидат от «Партии роста» Сергей Проничев снял свою кандидатуру с выборов, а кандидат от партии «Великое отечество» Александр Трушакин был отстранен, так как деятельность данной политической силы в РФ приостановлена.