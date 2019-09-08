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Избирательные участки в Новосибирске открыли двери для выборов мэра города

Избирательные участки в Новосибирске открыли двери для выборов мэра города

 Спасатели доставляют жителей подтопленных районов к участкам в Хабаровском крае

Спасатели доставляют жителей подтопленных районов к участкам в Хабаровском крае
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

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4:48   8 Сентября 2019
Россия

Избирательные участки в Новосибирске открыли двери для выборов мэра города

Избирательные участки в Новосибирске открыли двери для выборов мэра города

Избирательные участки в Новосибирске заработали в 8.00 по местному времени (4.00 по московскому) в воскресенье, люди будут выбирать градоначальника из 15 кандидатов.

В списке избирателей зафиксированы 1,183 миллиона человек.

Изначально были зарегистрированы 17 кандидатов, включая одного самовыдвиженца, но в дальнейшем кандидат от «Партии роста» Сергей Проничев снял свою кандидатуру с выборов, а кандидат от партии «Великое отечество» Александр Трушакин был отстранен, так как деятельность данной политической силы в РФ приостановлена.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #выборы #новосибирск

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