Спасатели доставляют жителей подтопленных районов к участкам в Хабаровском крае

Спасатели помогают населению подтопленных районов Хабаровского края пробраться к избирательным участкам, чтобы проголосовать на выборах, рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

«Спасатели в Хабаровском, Нанайском, Амурском, Комсомольском районах, в Комсомольском городском округе помогают людям перебраться через затопленные улицы, где на высокопроходимой технике, где на лодках», — уточнили в МЧС по региону.

В администрации Комсомольска-на-Амуре сообщили о переносе двух избирательных участков из зданий, которые могут оказаться в зоне подтопления.