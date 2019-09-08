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Спасатели доставляют жителей подтопленных районов к участкам в Хабаровском крае
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4:42   8 Сентября 2019
Россия

Спасатели доставляют жителей подтопленных районов к участкам в Хабаровском крае

Спасатели доставляют жителей подтопленных районов к участкам в Хабаровском крае

Спасатели помогают населению подтопленных районов Хабаровского края пробраться к избирательным участкам, чтобы проголосовать на выборах, рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

«Спасатели в Хабаровском, Нанайском, Амурском, Комсомольском районах, в Комсомольском городском округе помогают людям перебраться через затопленные улицы, где на высокопроходимой технике, где на лодках», — уточнили в МЧС по региону.

В администрации Комсомольска-на-Амуре сообщили о переносе двух избирательных участков из зданий, которые могут оказаться в зоне подтопления.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #выборы #хабаровский край

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