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 Спасатели доставляют жителей подтопленных районов к участкам в Хабаровском крае

Спасатели доставляют жителей подтопленных районов к участкам в Хабаровском крае
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

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 ФАН публикует видео противостояния полиции и протестующих в Гонконге

ФАН публикует видео противостояния полиции и протестующих в Гонконге
4:33   8 Сентября 2019
Россия

Центр общественного наблюдения впервые заработал на Сахалине в единый день голосования

Центр общественного наблюдения впервые заработал на Сахалине в единый день голосования

Центр общественного наблюдения для дистанционного мониторинга избирательного процесса на участках впервые заработал на Сахалине в 08:00 местного времени, рассказал прессе председатель региональной Общественной палаты Владимир Иконников.

«В центре установлено восемь компьютеров, которые подключены к видеокамерам. На этих видеокамерах на 176 участках мы видим, что происходит», — объяснил Иконников.

По его словам, отслеживать происходящее на участках может любой посетитель центра в режиме реального времени. Неочевидные ситуации, отметил Иконников, поступят на большой экран для обсуждения.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #выборы #сахалин

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