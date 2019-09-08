Центр общественного наблюдения впервые заработал на Сахалине в единый день голосования

Центр общественного наблюдения для дистанционного мониторинга избирательного процесса на участках впервые заработал на Сахалине в 08:00 местного времени, рассказал прессе председатель региональной Общественной палаты Владимир Иконников.

«В центре установлено восемь компьютеров, которые подключены к видеокамерам. На этих видеокамерах на 176 участках мы видим, что происходит», — объяснил Иконников.

По его словам, отслеживать происходящее на участках может любой посетитель центра в режиме реального времени. Неочевидные ситуации, отметил Иконников, поступят на большой экран для обсуждения.