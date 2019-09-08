Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Избирательные участки в Новосибирске открыли двери для выборов мэра города

Избирательные участки в Новосибирске открыли двери для выборов мэра города

 Спасатели доставляют жителей подтопленных районов к участкам в Хабаровском крае

Спасатели доставляют жителей подтопленных районов к участкам в Хабаровском крае
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

 Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование

Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование
Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC

Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC

 ФАН публикует видео противостояния полиции и протестующих в Гонконге

ФАН публикует видео противостояния полиции и протестующих в Гонконге
Избирательные участки в Новосибирске открыли двери для выборов мэра города

Избирательные участки в Новосибирске открыли двери для выборов мэра города

 Спасатели доставляют жителей подтопленных районов к участкам в Хабаровском крае

Спасатели доставляют жителей подтопленных районов к участкам в Хабаровском крае
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

 Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование

Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование
Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC

Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC

 ФАН публикует видео противостояния полиции и протестующих в Гонконге

ФАН публикует видео противостояния полиции и протестующих в Гонконге
4:28   8 Сентября 2019
Россия

Более 6 процентов избирателей проголосовали на выборах главы Сахалина за два часа

Более 6 процентов избирателей проголосовали на выборах главы Сахалина за два часа

Более 6 процентов избирателей успели проголосовать на досрочных выборах губернатора Сахалинской области за два часа с момента открытия избирательных участков, рассказал прессе зампред регионального избиркома Павел Сиваконов.

«На 10.00 (02.00 мск) в Сахалинской области на досрочных выборах главы региона проголосовало 6,15 % от списочного состава избирателей», — уточнил он.

По уточненной информации избиркома, открыты 453 избирательных участков: 310 постоянных, 8 временных и 135 судовых.

Сиваконов уточнил, что пока сообщений о нарушениях не поступало.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #выборы #сахалин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...