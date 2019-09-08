Более 6 процентов избирателей проголосовали на выборах главы Сахалина за два часа

Более 6 процентов избирателей успели проголосовать на досрочных выборах губернатора Сахалинской области за два часа с момента открытия избирательных участков, рассказал прессе зампред регионального избиркома Павел Сиваконов.

«На 10.00 (02.00 мск) в Сахалинской области на досрочных выборах главы региона проголосовало 6,15 % от списочного состава избирателей», — уточнил он.

По уточненной информации избиркома, открыты 453 избирательных участков: 310 постоянных, 8 временных и 135 судовых.

Сиваконов уточнил, что пока сообщений о нарушениях не поступало.