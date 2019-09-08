Избирательные участки заработали в Бурятии и Иркутской области

Избирательные участки заработали на муниципальных выборах в Бурятии и Приангарье, рассказали в воскресенье в региональных избиркомах.

В Улан-Удэ в единый день голосования состоятся выборы мэра города, а также депутатов городского Совета шестого созыва. За эту должность поборются шесть кандидатов.

В Иркутской области 8 сентября выберут депутатов думы Иркутска, градоначальников Братска и Тулуна. Последний из городов, сильно пострадавший от подтопления, тем не менее успел подготовиться к выборам.