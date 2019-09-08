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2:29   8 Сентября 2019
Россия

Выборы начались в Забайкальском крае, Амурской области и Якутии

Выборы начались в Забайкальском крае, Амурской области и Якутии

Избирательные участки заработали в единый день голосования, 8 сентября, в 08:00 (02:00 по московскому времени) в Амурской области, Якутии и Забайкалье.

В Забайкалье гражданам предстоит избрать губернатора, всего зарегистрированы четыре кандидата. Также в регионе состоится более 120 муниципальных выборов.

В селе Утан Чернышевского района с населением в полторы тысячи человек пройдет референдум по вопросу, согласны ли граждане в 2020–2022 годах платить по 200 рублей в год с каждого совершеннолетнего жителя на благоустройство территории, кроме ветеранов Великой Отечественной войны, одиноких пенсионеров старше 70 лет и инвалидов.

«В Забайкалье зарегистрированы 800 тыс. избирателей. В регионе работают 926 избирательных участков, есть три временных участка: на читинском вокзале, в СИЗО и краевой клинической больнице в городе Краснокаменске», — сообщили в краевом избиркоме.

Досрочное голосование с участием чабанов, фермеров, золотодобытчиков, военных, экологов и жителей труднодоступных сел проходило в регионе с конца августа. Сотрудники избиркомов добирались туда на вертолетах, лодках и вездеходах.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #выборы #якутия #забайкалье #амурская область

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