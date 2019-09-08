Избирательные участки открылись в Хабаровском крае для выборов депутата Госдумы

Единый день голосования стартовал в Хабаровском крае, где будут выбирать депутата Госдумы, рассказали ТАСС в региональном избиркоме.

Всего заработает 783 избирательных участка, в списках избирателей числятся 987 тысяч 758 человек.

Дополнительные выборы в Госдуму проводятся по Комсомольскому одномандатному округу №70, потому что избранный депутатом Сергей Фургал сложил свои полномочия в 2018 году, став главой региона.

В выборах примут участие 10 кандидатов.

Также жители определят новый созыв Законодательной думы региона, а в Комсомольске-на-Амуре — мэра и новый состав местной думы. В Хабаровске также выберут депутатов городского парламента. В регионе состоятся выборы собраний депутатов нескольких сел, глав ряда поселений.