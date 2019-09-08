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Координатор «Голоса» Владимир Егоров задержан в Москве за хулиганство
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

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1:31   8 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур выборов президента Абхазии состоится в воскресенье, 8 сентября, впервые в новейшей истории страны с участием действующего лидера Рауля Хаджимбы и председателя оппозиционной партии «Амцахара» Алхаса Квицинии.

Всего в Абхазии заработает 152 участка, они откроются в 8.00 и закроются в 20.00 (время совпадает с московским). Также организовано два участка в России – в Черкесске и в Москве.

Голоса должны отдать по меньшей мере 25 % избирателей. Для победы кандидату нужно набрать не только больше голосов, чем сопернику, но и больше, чем отданных против всех.

Также в этот день граждане определят фаворита среди кандидатов на пост вице-президента, которые баллотируются в связке с претендентом на пост президента.

Напомним, первый тур состоялся 25 августа не выявил победителя — Хаджимба получил 24,83 %, Квициния – 22,91 %, советник министра обороны Олег Аршба – 22,56 %.

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Автор: Мария Милкевич
#выборы #абхазия

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