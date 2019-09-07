Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Единый день голосования начался на Сахалине

Единый день голосования начался на Сахалине

 Первые избирательные участки заработали на Камчатке и Чукотке

Первые избирательные участки заработали на Камчатке и Чукотке
Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование

Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование

 Обмен «пленных» состоялся. Будет ли остановлена война на Донбассе

Обмен «пленных» состоялся. Будет ли остановлена война на Донбассе
Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC

Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC

 ФАН публикует видео противостояния полиции и протестующих в Гонконге

ФАН публикует видео противостояния полиции и протестующих в Гонконге
Единый день голосования начался на Сахалине

Единый день голосования начался на Сахалине

 Первые избирательные участки заработали на Камчатке и Чукотке

Первые избирательные участки заработали на Камчатке и Чукотке
Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование

Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование

 Обмен «пленных» состоялся. Будет ли остановлена война на Донбассе

Обмен «пленных» состоялся. Будет ли остановлена война на Донбассе
Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC

Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC

 ФАН публикует видео противостояния полиции и протестующих в Гонконге

ФАН публикует видео противостояния полиции и протестующих в Гонконге
23:40   7 Сентября 2019
Россия

Первые избирательные участки заработали на Камчатке и Чукотке

Первые избирательные участки заработали на Камчатке и Чукотке

Единый день голосования стартовал в России, первые избирательные участки заработали в Камчатском крае и Чукотском автономном округе в 08:00 8 сентября (23:00 по московскому времени 7 сентября).

вы

На Камчатке открыли свои двери избирательные участки в четырех муниципальных районах.

«В Елизовском районе сегодня выбирают депутатов сельского поселения, в Пенжинском района — главу сельского поселения Манилы, в двух районах (Олюторском и Карагинском) проходят выборы и довыборы депутатов и глав сельских поселений Тымлат, Пахачи и Средние Пахачи», — рассказали ТАСС в краевом избиркоме.

Параллельно заработали избирательные участки на Чукотке. Жители будут выбирать депутатов и глав сельских поселений в трех муниципальных районах — Чукотском, Анадырском, Билибинском, а также главу и депутатов Совета депутатов городского округа Анадырь.

Отдать свои голоса жители Камчатке и Чукотке смогут до 20:00 по местному времени (11:00 по Москве).

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #выборы #камчатка #чукотка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...