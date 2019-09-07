Первые избирательные участки заработали на Камчатке и Чукотке

Единый день голосования стартовал в России, первые избирательные участки заработали в Камчатском крае и Чукотском автономном округе в 08:00 8 сентября (23:00 по московскому времени 7 сентября).

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На Камчатке открыли свои двери избирательные участки в четырех муниципальных районах.

«В Елизовском районе сегодня выбирают депутатов сельского поселения, в Пенжинском района — главу сельского поселения Манилы, в двух районах (Олюторском и Карагинском) проходят выборы и довыборы депутатов и глав сельских поселений Тымлат, Пахачи и Средние Пахачи», — рассказали ТАСС в краевом избиркоме.

Параллельно заработали избирательные участки на Чукотке. Жители будут выбирать депутатов и глав сельских поселений в трех муниципальных районах — Чукотском, Анадырском, Билибинском, а также главу и депутатов Совета депутатов городского округа Анадырь.

Отдать свои голоса жители Камчатке и Чукотке смогут до 20:00 по местному времени (11:00 по Москве).