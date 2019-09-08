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3:06   8 Сентября 2019
Россия

Член СПЧ прокомментировал нарушение дня тишины петербургским депутатом Кеном

Член СПЧ прокомментировал нарушение дня тишины петербургским депутатом Кеном

Бывший муниципальный депутат Даниил Кен осознанно нарушил запрет на агитацию в день тишины. Вполне возможно, что в день единый день голосования 8 сентября провокаций и фейков будет еще больше, считает член СПЧ РФ Александр Брод.

Мундеп МО Морские ворота, председатель профсоюза «Альянс учителей» Кен сам признался в в Twitter, что продолжает агитацию в Выборгском районе, заявив в ответ на предупреждение комментатора об отстранении от выборов за незаконную агитацию, что «это не основание».

Брод предположил, что Кен, вероятно, давно не читал избирательное законодательство, добавив, что поведение Кена – это циничная демонстрация неуважения к закону и избирателям. Член СПЧ недоумевает, как учителя могут поддерживать такого «лидера».

Эксперты ассоциации «Гражданский контроль» также отметили распространение фейков накануне единого дня голосования.

«Значит, далеко не все заинтересованы в том, чтобы выборы прошли без срывов. Похоже, завтра, в день голосования, фейков будет еще больше. Что ж, будем наблюдать и проверять!» — подвел итог Брод.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #выборы #спч #брод

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