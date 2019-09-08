Член СПЧ прокомментировал нарушение дня тишины петербургским депутатом Кеном

Бывший муниципальный депутат Даниил Кен осознанно нарушил запрет на агитацию в день тишины. Вполне возможно, что в день единый день голосования 8 сентября провокаций и фейков будет еще больше, считает член СПЧ РФ Александр Брод.

Мундеп МО Морские ворота, председатель профсоюза «Альянс учителей» Кен сам признался в в Twitter, что продолжает агитацию в Выборгском районе, заявив в ответ на предупреждение комментатора об отстранении от выборов за незаконную агитацию, что «это не основание».

Брод предположил, что Кен, вероятно, давно не читал избирательное законодательство, добавив, что поведение Кена – это циничная демонстрация неуважения к закону и избирателям. Член СПЧ недоумевает, как учителя могут поддерживать такого «лидера».

Эксперты ассоциации «Гражданский контроль» также отметили распространение фейков накануне единого дня голосования.