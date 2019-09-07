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ФАН публикует видео противостояния полиции и протестующих в Гонконге

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22:54   7 Сентября 2019
Весь мир

ФАН публикует видео противостояния полиции и протестующих в Гонконге

ФАН публикует видео противостояния полиции и протестующих в Гонконге

Федеральное агентство новостей опубликовало видеозапись своего корреспондента в Гонконге, где протестующие применили новую тактику, обманули полицию и беспрепятственно атаковали станцию метро Prince Edward в центре города.

Суть тактики гонконгских оппозиционеров в том, что с соцсетях они озвучивают один план действий, а на деле никому, кроме нескольких лидеров, неизвестно, где будет совершена новая атака на городские объекты.

Ранее станция метро Prince Edward уже подвергалась нападению изнутри. Но на сей раз протестующим не удалось проникнуть внутрь, так как персонал подземки успел блокировать двери.

На место событий выехало несколько десятков автобусов со стражами правопорядка. Демонстранты их не испугались и применили мощные лазеры, пытаясь повредить глаза полицейских.

Полиция Гонконга защитила станцию метро Prince Edward гранатами со слезгонкой

Полицейские попытались очистить улицу для проезда транспорта и уговорить протестующих разойтись с помощью мегафона и специальных транспарантов с флагами, на которых написано, какое оружие будет сейчас использоваться.

Полиция Гонконга защитила станцию метро Prince Edward гранатами со слезгонкой

Когда демонстранты принялись швырять в полицейских бутылки, те стали стрелять из специальных гранатометов газовыми гранатами. Корреспондент ФАН отметил, что используемая в Гонконге слезоточивая смесь необычайно едкая и не идет ни в какое сравнение с применяемой в России. Трех гранат оказалось достаточно, чтобы зачистить улицу.

Полиция Гонконга защитила станцию метро Prince Edward гранатами со слезгонкой

Корреспондент ФАН сообщил, что полицейские сработали крайне своевременно, так как группа протестующих уже готовилась использовать несколько бутылок с зажигательной смесью.

Правоохранители задержали двоих лидеров протеста, но большая часть участников осталась на свободе. Когда полиция уехала, демонстранты вновь заблокировали улицу.

Полиция Гонконга защитила станцию метро Prince Edward гранатами со слезгонкой

 

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Автор: Мария Милкевич
#протесты #гонконг

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