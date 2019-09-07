Российские дети вернулись на родину из сирийских тюрем

Российские дети, содержавшиеся в сирийских тюрьмах, прибыли в Москву самолетом с авиабазы Хмеймим, рассказала в Instagram уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

Ранее Кузнецова сообщала о планах возвращения на родину группы из четверых детей-граждан России, родившихся в тюрьмах Сирии. Она объяснила, что дети, которым сейчас от пяти до девяти лет, оказались в тюрьмах вместе с осужденными матерями.

«Что ж, самолет прибыл с базы Хмеймим в Москву. Как жалко будить… Дети уснули сразу после того, как покушали. Да, еда очень отличалась от тюремной. В ней не лазали тараканы, не было волос и резинок как в той, которой кормили около двух лет…» — поделилась омбудсмен.

Кузнецова не уточнила, сколько детей вернулись на родину, отметив, что для них «все плохое позади».