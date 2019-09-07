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21:26   7 Сентября 2019
Россия

РПЦ будет консультироваться с «русским экзархатом» Западной Европы

РПЦ будет консультироваться с «русским экзархатом» Западной Европы

Архиепископия русских православных церквей в Западной Европе не набрала необходимого для принятия решения о воссоединении с Московским патриархатом количества голосов, поэтому в настоящее время в РПЦ лишь проводят консультации с ее представителями, сообщил епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Епископ Зеленоградский участвует со стороны РПЦ в переговорах о возможном возвращении в состав Архиепископии.

Он отметил, что сторонники воссоединения среди участников собрания Архиепископии оказались в большинстве (104 голоса), но, как гласит устав структуры, для принятия решения нужно иметь две трети голосов (117) генассамблеи, так что пока между сторонами будут проводиться консультации.

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Автор: Мария Милкевич
#церковь #рпц #московский патриархат

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