РПЦ будет консультироваться с «русским экзархатом» Западной Европы

Архиепископия русских православных церквей в Западной Европе не набрала необходимого для принятия решения о воссоединении с Московским патриархатом количества голосов, поэтому в настоящее время в РПЦ лишь проводят консультации с ее представителями, сообщил епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Епископ Зеленоградский участвует со стороны РПЦ в переговорах о возможном возвращении в состав Архиепископии.

Он отметил, что сторонники воссоединения среди участников собрания Архиепископии оказались в большинстве (104 голоса), но, как гласит устав структуры, для принятия решения нужно иметь две трети голосов (117) генассамблеи, так что пока между сторонами будут проводиться консультации.