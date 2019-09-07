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20:58   7 Сентября 2019
Россия

Путин и Назарбаев обсудили отношения России и Казахстана

Путин и Назарбаев обсудили отношения России и Казахстана

Глава государства Владимир Путин провел в субботу, 7 сентября, переговоры с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Они обсудили отношения двух стран, а также ряд актуальных региональных и международных вопросов.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

Путин и Назарбаев приняли участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко дню города в Москве. Вместе они посетили отреставрированный павильон Казахстан на ВДНХ. Также политики провели беседу в Кремле.

По словам Пескова, первый президент Казахстана и президента РФ продолжили свой разговор в ходе рабочего обеда.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #политика #назарбаев #казахстан

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