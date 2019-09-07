Путин и Назарбаев обсудили отношения России и Казахстана

Глава государства Владимир Путин провел в субботу, 7 сентября, переговоры с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Они обсудили отношения двух стран, а также ряд актуальных региональных и международных вопросов.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин и Назарбаев приняли участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко дню города в Москве. Вместе они посетили отреставрированный павильон Казахстан на ВДНХ. Также политики провели беседу в Кремле.

По словам Пескова, первый президент Казахстана и президента РФ продолжили свой разговор в ходе рабочего обеда.