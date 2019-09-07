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20:58   7 Сентября 2019
Россия

Памфилова заявила, что помогла бы напавшему, обратись он к ней за помощью

Памфилова заявила, что помогла бы напавшему, обратись он к ней за помощью

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что помогла бы напавшему на нее мужчине, если бы он обратился к ней за помощью: задержанный утверждает, что был голоден и искал пропитание.

Памфилова рассказала Telegram-каналу «Расстрига», что пока с ней не связывались следователи. Она уточнила, что если напавший на нее человек и правда пришел за едой, она бы помогла ему, попроси тот о помощи.

«Голодный человек, как не помочь, если дело действительно было в еде», — заявила глава ЦИК.

Памфилова заявила, что помогла бы напавшему, обратись он к ней за помощью

 Напомним, 6 сентября неизвестный оказался на террасе дома главы ЦИК и несколько раз ударил Памфилову электрошокером, после чего сбежал. На следующий день полиция задержала уроженца Казахстана, который заявил, что живет в лесу. По словам подозреваемого, несколько лет назад он приехал в Москву на заработки, но у него украли паспорт и обманули с зарплатой. Он утверждает, что не знал, на чей дом нападал.

После инцидента блогер Алексей Навальный высмеял нападение на Памфилову, назвав его выдумкой. Навального раскритиковали пользователи Сети и политологи, удивившись такой циничной реакции человека, который и сам неоднократно подвергался нападениям.

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Автор: Тимофей Булочкин
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