Заступившийся за девочку с георгиевской ленточкой крымчанин вернулся в Россию

Среди россиян, которые сегодня вернулись на родину после заключения на Украине, оказался 31-летний Сергей Гнатьев. В 2016 году он вступился за 10-летнюю Настю Кудуеву и ее маму, после того, как на них напал в Киеве националист.

9 мая 2016 года Настя, ее бабушка и мама отправились в Киево-Печерскую лавру, откуда должен был начаться крестный ход в честь героев Бессмертного полка. Тогда 26-летний националист, участник АТО Виталий Регор напал на женщину и девочку. Причиной агрессии стала георгиевская ленточка на Наталье (мать) и солдатская пилотка со звездой на Насте. Он избил обеих, пока его приспешники снимали все на видео.

5 сентября 2017 года на Регора напали. Неизвестный нанес ему восемь ножевых ранений. Полиция задержала по подозрению в нападении жителя Севастополя Сергея Гнатьева. На суде Сергей рассказал, что поводом для нападения на Регора стали события, произошедшие 9 мая. Он заявил, что его главный принцип — детей и женщин бить нельзя, их нужно защищать.

В июне 2019 года Гнатьев был приговорен к восьми годам лишения свободы, но уже 22 августа этого года апелляционный суд Киева отменил приговор, а Гнатьева освободил из-под стражи. А уже сегодня, 7 сентября, Гнатьев вместе с другими российскими политзаключенными вернулся в Россию по обмену «всех на всех».

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