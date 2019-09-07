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20:23   7 Сентября 2019
Россия

Две петербургские журналистки нарушили день тишины перед голосованием

Две петербургские журналистки нарушили день тишины перед голосованием

Журналистки, ведущие политический Telegram-канал «Ротонда», нарушили день тишины перед Единым днем голосования в Петербурге, выпустив «расследование» о предвыборной компании одного из кандидатов в губернаторы города.

Ведущие авторских блогов не попадают под закон о дне тишины накануне выборов, ограничения касаются лишь официальных СМИ: этим и воспользовались авторы Telegram-канала «Ротонда», вбросив негативную информацию о кандидатах на ресурс, который читают более 17 тысяч подписчиков. При этом ведут канал петербургские журналистки Мария Карпенко и Ксения Клочкова, отмечает Nation News, официально аккредитованные на выборы и знающие про запрет агитации перед днем голосования.

При этом подача заявки на журналистскую аккредитацию для работы на выборах предполагает, что работники СМИ будут соблюдать соответствующие требования, прописанные в законе. Аккредитованным журналистам запрещается использовать профессиональные возможности в целях сокрытия информации или «фальсификации общественно значимых сведений». Не допускается и распространение слухов под видом достоверных сообщений — именно этим и занимались журналистки, опубликовав агитационные материалы перед 8 сентября.

Две петербургские журналистки нарушили день тишины перед голосованием

Представители избиркома должны проанализировать ситуацию, но публикация за день перед выборами дает возможность обвинить девушек в пренебрежении журналистской этикой ради политического активизма.

Ранее сообщалось о десятках бюллетеней для губернаторских выборов, найденных в петербургском штабе блогера Алексея Навального накануне дня голосования.

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Автор: Тимофей Булочкин
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