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Фото изъятых в штабе Навального в Петербурге бюллетеней появились в сети

Фото изъятых в штабе Навального в Петербурге бюллетеней появились в сети

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Фото изъятых в штабе Навального в Петербурге бюллетеней появились в сети

Фото изъятых в штабе Навального в Петербурге бюллетеней появились в сети

 Поддельные бюллетени для вброса нашли в туалете штаба Навального — МВД

Поддельные бюллетени для вброса нашли в туалете штаба Навального — МВД
Обмен «пленных» состоялся. Будет ли остановлена война на Донбассе

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19:54   7 Сентября 2019
Россия

Фото изъятых в штабе Навального в Петербурге бюллетеней появились в сети

Фото изъятых в штабе Навального в Петербурге бюллетеней появились в сети

Правоохранители изъяли несколько пачек бюллетеней для голосования во время осмотра в петербургском штабе Алексея Навального. Коробки с бюллетенями были найдены в туалете штаба, который находится на Вознесенском проспекте.

Позже в Telegram-канале АнтиНавальный опубликовали фотографии найденных бюллетеней. На них видно, что на листах уже стоит отметка за одного из кандидатов на пост главы Северной столицы.

Напомним, о случившемся сообщили в субботу, 7 сентября. Сообщение поступило на номер «02». Предположительно, бюллетени должны были быть  использованы для вброса во время предстоящих выборов. Идет доследственная проверка.

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Автор: Виктория Разумовская
#выборы #петербург #навальный #вброс

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