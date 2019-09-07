Фото изъятых в штабе Навального в Петербурге бюллетеней появились в сети

Правоохранители изъяли несколько пачек бюллетеней для голосования во время осмотра в петербургском штабе Алексея Навального. Коробки с бюллетенями были найдены в туалете штаба, который находится на Вознесенском проспекте.

Позже в Telegram-канале АнтиНавальный опубликовали фотографии найденных бюллетеней. На них видно, что на листах уже стоит отметка за одного из кандидатов на пост главы Северной столицы.

Напомним, о случившемся сообщили в субботу, 7 сентября. Сообщение поступило на номер «02». Предположительно, бюллетени должны были быть использованы для вброса во время предстоящих выборов. Идет доследственная проверка.